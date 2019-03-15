新研究发现宇宙初期存在大量巨大黑洞

（早报讯）日本爱媛大学参与的一个国际团队，利用日本“昴星团”望远镜发现了83个约130亿光年外的巨大黑洞，表明宇宙诞生初期就存在大量的巨大黑洞。

日本国立天文台的“昴星团”望远镜设在美国夏威夷。日本爱媛大学14日发布公报说，该校和美国普林斯顿大学等机构研究人员利用这一兼备超广角和高感光性的望远镜对超远宇宙空间进行了长期观测，发现了大量约130亿光年外的类星体，其中83个类星体是首次被观测到，还有17个类星体是再次被观测到。

类星体是天文学家对一类天体的称呼，类星体通常包括一个中央黑洞和周围的星云，由于黑洞吞噬周围物质释放大量能量，它们在宇宙中显得非常明亮，人们可通过地球上的望远镜观测到它们。

新观测到的类星体中离我们最远的有130.5亿光年，其中心黑洞是迄今发现的距离我们第二远的黑洞。

新华社报道，研究显示，这些巨大黑洞的质量在太阳的100万倍到100亿倍之间。研究小组称，这项发现表明巨大黑洞在超远宇宙中大量存在。目前认为宇宙诞生于约138亿年前，研究人员对宇宙诞生仅数亿年后就存在大量的巨大黑洞感到吃惊，认为研究这些黑洞有助于探索宇宙的早期历史。