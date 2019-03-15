民调：仅两成美国纳税人料今年将因税改而少缴税

（早报讯）周五公布的路透/Ipsos民意调查显示，只有20%的美国纳税人预计将因共和党2017年通过的税改法而少缴个人所得税。共和党原本承诺税改将大幅削减普通美国人的所得税。

路透社引述调查结果说，在2020年的总统竞选中，这项主要是为了帮助企业的税改或许并不会像共和党和总统特朗普希望的那样，成为一个强有力竞选议题。

特朗普曾在税改议案提交国会批准前说：“这将是这个国家的中等收入人群收到的最好的圣诞礼物之一。”

税改下调了联邦个人所得税和企业所得税，但同时限制一些税款减免，例如州和地方税减免，这或许意味着一些人将缴纳更多所得税。

这项在3月6日至11日进行的调查显示，在已经缴税或计划缴税的美国成年人中，有大约21%的人表示，“国会通过的新税收计划”将使他们今年少缴税；约有29%的人称，他们今年将多缴税；27%的人称没有影响；24%的人称不确定有何影响。

不同党派的反响也有所不同。共和党纳税人要比其他党派更期待税项优惠。

调查显示，大约33%的共和党人称他们的纳税将减少，17%称他们的纳税将增加。而民主党中，这个比率为8%和45%。

此项调查收集了1755人的回答，其中1439人称他们“已经申请”或“将要申请”所得税退税。这项调查的可信区间大约为5个百分点。