第二起737 Max空难或令波音公司赔偿更多

（早报讯）尽管调查人员仍在试图找出导致两架737 Max 8客机在五个月内相继坠毁的原因，埃塞俄比亚航空上周日的空难已经让律师在瞄准美国波音公司。

两起事故共造成346人遇难。如果调查发现波音对印度尼西亚和埃塞俄比亚的两起坠机事件负有责任，那么波音可能将向乘客家属支付高额赔偿。但法律专家指出，对于这家总部位于芝加哥的公司来说，第二起空难可能会造成更大损害。这是因为原告将争辩第一起空难悲剧应引起这家飞机制造商警觉，令其认识到飞机存在一些危险问题并加以修复。

彭博社引述律师布莱恩·卡巴特克（Brian S. Kabateck）说，第二起空难“支持我们声称的波音知晓或本应知晓该型号的飞机存在缺陷，却对此毫无作为。”他代表去年10月份雅加达海岸附近发生的狮航空难事故12名遇难者的家属。“波音本应发出警告或通知，但他们没有。结果，所有这些人都死了。”

波音面临的另一个诉讼难题是，航空公司可能会针对因为被迫停飞机队中的737 Max 8而遭受的损失提起诉讼。停飞禁令可能持续至4月底或更长时间。

波音发言人彼得·佩德拉扎（Peter Pedraza）对公司在这两起空难中可能负有的法律责任不予置评。波音本周发表声明称仍对737 Max机型充满信心。波音首席执行官丹尼斯·穆伦伯格（Dennis Muilenburg）称，公司在竭尽所能了解事故原因，部署安全增强措施，确保不再发生坠机事故。