新西兰清真寺恐袭 马少年翻墙跑1.5公里保命

（早报讯）新西兰基督城清真寺恐袭发生时，一名马来西亚籍少年翻墙逃离清真寺，又跑了1.5公里回校，成功保住性命。

据马新社报道，14岁的伊德瑞斯（Idris Khairudin）到努尔清真寺（Al Noor Mosque）进行星期五礼拜，并一如往常地选择坐在最后几排的位子。

他在等待礼拜开始时，突然听到多声枪响、玻璃震碎的声音，还有人叫信众赶紧逃跑。

伊德瑞斯的姐姐诺峇吉丝（Nur Balqis Khairudin，20岁）受访说，弟弟当时毫不犹豫地冲出清真寺并翻墙，躲了一会儿后逃离现场。

峇吉丝说，弟弟联络上她，问她应该怎么做，她建议弟弟去学校避难。当时她与另一名姐妹很担心弟弟的安危，不过没有车前往弟弟就读的希尔莫顿中学（Hillmorton High School），只好请公众帮忙载她们去弟弟的学校，再将他一起接回家。三姐弟的住处距离案发现场约3公里。

三姐弟后来与身在槟城的母亲视频通话。得知孩子们都没事，母亲扎里塔（Zarita Abdul Razak，49岁）感到十分欣慰，但得知有马来西亚人在此次恐袭中受伤，她仍然感到担忧及悲伤。扎里塔说，丈夫上个月底才去过新西兰，处理孩子们就学等事项。