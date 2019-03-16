新方法可从视网膜早期诊断阿尔茨海默病

（早报讯）美国研究人员发现，一种新型、非侵入式成像设备可在数秒内观察到阿尔茨海默病的迹象。

美国杜克大学眼科中心的研究人员发现，阿尔茨海默病患者眼球后部视网膜中的细小血管会发生改变。通过这种名为“光学相干断层扫描与血管造影”（OCTA）的设备，医生可以观测到眼球后部比头发丝还细的最小血管，有助于阿尔茨海默病的早期诊断。

这一发现被业内认为是迄今关于阿尔茨海默病早期诊断的重要成果，论文发表在新一期美国眼科学会的《眼科视网膜》期刊上。

视网膜是大脑的延伸，构成它的神经元与大脑神经元有许多相似之处。研究人员认为，视网膜血管的变化可能反映大脑血管的变化，从而为观测阿尔茨海默病进程提供一个窗口。

新华社报道，研究人员使用OCTA设备比较了39名阿尔茨海默病患者、37名轻度认知障碍患者及133名正常认知者的视网膜。结果发现，阿尔茨海默病患者眼球后部的视网膜小血管缺失，视网膜内层比其他人群更薄。

阿尔茨海默病是一种常见的痴呆症，症状包括记忆障碍、失语以及人格和行为改变等，目前尚无有效疗法。在诊断领域，脑部扫描价格昂贵，脊椎穿刺有风险，目前的常用方法是测试记忆或观察行为改变，但诊断出来的时候病程往往已发展到一定阶段。

论文作者、杜克大学眼科中心教授沙伦·菲克雷特表示，阿尔茨海默病的早期诊断有巨大需求。现有的脑部扫描、脊椎穿刺等技术不可能筛查众多患者，而视网膜中血管密度的变化能反映大脑细微血管里发生的变化。目前研究团队还在继续探索，如果能在阿尔茨海默病导致的认知变化前就检测到视网膜中血管的变化，那将是重大进展。