日美拟共同研发新型雷达 强化宙斯盾舰防御力

（早报讯）日美外交消息人士17日向共同社透露，两国政府已就共同研发搭载在美海军宙斯盾舰的新型雷达以强化导弹防御网展开最终协调。考虑到与中俄推进研发的“高超音速导弹”等新型武器相对抗，将力图提高探测能力，加强承担美国导弹防御网核心的宙斯盾舰的防御能力。

直面朝鲜核与导弹威胁的日本方面也有意通过共同研发巩固日美同盟。

预计也会有意见担心，日美在安保领域推进一体化将导致日本成为大国军备竞赛中的一部分。

围绕防卫装备品的共同研发，日美两国推进的改良型拦截导弹SM3 BLOCK 2A共同研发本月已完成，全面转入生产阶段。预计新型雷达将成为下一个支柱项目。

美海军宙斯盾舰未来计划搭载两种雷达。监视高空使用预计2020年搭载的最尖端弹道导弹探测雷达AN/SPY-6，新型雷达计划用于保护宙斯盾舰自身的低空监视。

现在用于低空监视的AN/SPQ-9B采用旋转雷达来戒备周边的方式，被指存在产生死角、探测延迟的危险。新型雷达将面向四方固定，可实施持续性、全方位监视。

据美媒称，美国海军最近以2150万美元（约2932万新元）的价格，与制造商就5部AN/SPQ-9B签订合同。新型雷达价格可能会更高。