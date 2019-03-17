星洲日报高层在龙目岛地震丧生

（早报讯）印度尼西亚龙目岛星期日（3月17日）下午发生5.8级地震及引发山崩，造成至少两人丧生及六人失踪，以及约40名游客受困在旅游景点蒂勿克列瀑布。受困者包括22名马来西亚人。死者则包括马来西亚《星洲日报》副执行总编辑戴秀琴。

马来西亚外交部星期日发布声明表示，地震发生在当地下午2时零7分，地震波及龙目岛北、东、西与中部及巴厘岛南部。声明说，戴秀琴当时和另六名团员正在龙目岛北部著名旅游景点森当吉拉（Sendang Gile）村的蒂勿克列瀑布（Tiu Kelep）。

马来西亚驻印尼大使馆也证实其中一名死者是戴秀琴，并指还有六名马来西亚人下落不明。戴秀琴也是马来西亚《中国报》总编辑张映坤的夫人。陪她到龙目岛的小儿张正易身受轻伤，目前在当地医院治疗。

当地官员说，目前从灾区疏散五人，其中两人罹难，三人受伤。死者除了戴秀琴，还有当地居民托米。受困的游客则有22名马来西亚人。

据《星洲日报》报道，戴秀琴此次是跟随柔佛利民达华小1963年同学会一行28人前往当地旅行，同团仍有六人失踪。其中一名团员邓宝日事发后透过WhatsApp语音信息证实戴秀琴不幸遇难。