韩国去年因雾霾损失48亿新元

（早报讯）现代经济研究院17日发布的报告指出，韩国去年因雾霾造成的经济损失达4.0230万亿韩元（约48.36亿新元），占名义国内生产总值的0.2%。

韩联社报道，该研究院于上月18至28日针对1008名成年人进行调查并得出了上述结果。

调查显示，各产业生产活动因雾霾天气受制约的平均比率为6.7%。具体来看，农业、林业和渔业为8.4%，其后依次为其他服务业的7.3%、电气和下水道及建筑业的7.2%。批发零售业、运输业、住宿业及无业者和主妇所感到的负面影响程度为5.6%，矿业和制造业为4.5%。

每户家庭用于应对雾霾的月均支出额为2.1260万韩元。其中，30至39岁和40至49岁月均支出额分别达2.5780万韩元和2.3720万韩元。月收入在500至600万韩元的家庭用于应付雾霾天的费用为2.6040万韩元。

与此相比，月收入在200万韩元以下家庭仅支出1.0590万韩元。受访者的55%有意掏腰包用于减排治霾。45%做出负面答复。

此外，对雾霾给日常生活带来的变化，回答“增加室内活动”占比最大，“戴口罩”占31%，“以大众交通工具替代自驾”仅占1.5%。

对雾霾天气造成的最严重问题，回答“健康恶化”的占59.8%，其他回答包括“野外活动受限”(23.5%)、“压力增大”(10.3%)、“购买空气净化器、口罩所需费用增加”(4.7%)。