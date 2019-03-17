巴西政府拍卖机场特许权

（早报讯）巴西政府日前拍卖国内12个机场的经营特许权，期限30年，拍卖所得达23.77亿雷亚尔（约8.48亿新元）。

新华社报道，此次拍卖的机场位于巴西东北部、中西部和东南部三个地区，分别由西班牙机场和航空管理局、巴西Aeroeste财团和瑞士苏黎世机场公司竞得。

巴西基础设施部长弗雷塔斯说，投资者为赢得特许权支付较高溢价，显示巴西经济复苏加速，也体现出此类出让模式受市场青睐。

分析人士表示，这是巴西新政府私有化政策首次接受市场检验，从结果来看，投资者看好巴西中长期发展前景。