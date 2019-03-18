企图重振苏禄王朝 马警沙巴逮捕13恐怖分子

（早报讯） 马来西亚警方上周一连两天展开行动，在沙巴仙本那和担布南共逮捕12名菲律宾和一名马国恐怖分子，其中两名男子正向定居沙巴的菲律宾人招手，企图重振苏禄王朝皇家军队卷土重来。

据星洲网报道，这项取缔行动是由武吉阿曼政治部反恐组与沙巴州警察总部联合69突击部队展开的。

全国总警长弗兹发文告指出，这批被捕恐怖分子相信是恐怖组织阿布沙耶夫、马巫德集团以及苏禄王朝皇家军队的成员，他们藏身在沙巴，为外国恐怖分子提供庇护。

弗兹说，警方是于本月11日首先在仙本那逮捕五名菲律宾和一名马国男子，他们年龄介于40至60岁，其中四人涉嫌于2017年参与马巫德恐怖分子在菲律宾马拉维市的恐袭活动。警方相信他们为藏在沙巴州的中东和马巫德恐怖分子提供庇护。

弗兹说：“另两人相信是涉及2013年沙巴拿笃和仙本那遭入侵事件的苏禄王朝皇家军队成员。他们在苏禄军战败后逃到菲南，随后在去年11月再次潜入仙本那招募新血，企图卷土重来。”

他指出，警方于同一天在坦布南逮捕了年龄介于23至63岁的五男一女，其中一名当建筑劳工的男子相信是曾涉及马拉维市恐袭的阿布沙耶夫成员。警方隔天在坦布南再逮捕一名建筑劳工（39岁），这名男子与前一天被捕的五名男子同为还在潜逃中的阿布沙耶夫和马巫德恐怖分子提供庇护。