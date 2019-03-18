华人买家125万欧元天价购“赛鸽王”

（早报讯） 一名华人买家以125万欧元（约182万新元）的天价投得一只名星赛鸽。

据报道，“Armando”被誉为比利时长途赛鸽之王，成交价创纪录是意料中事，但想不到拋离另一赛鸽“Nadine”所保持的37.6万欧元纪录那么多。

“比利时鸽子天堂”网站没有透露“Armando”买家的身份，但比利时通讯社Belga指买家是华人，指他“无疑会用他的新收购培育其他‘鸽王’”。

“Armando”由比利时育鸽者弗斯豪特卖出。他数周前开始在网上拍卖他的鸽子，至今已卖出178只，共值约200万欧元。