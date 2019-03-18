刚果货运列车出轨翻侧堕桥 24死31伤

（早报讯） 刚果民主共和国开赛省一列载有偷渡者的货运列车17日驶经一座桥时突然出轨翻侧，导致至少24死31伤，死者以小童为主。当局因入夜一度暂停搜救行动，死伤人数恐怕还会继续上升。

据报道，该货运列车在行驶途中突然失控，部分车厢从桥上直堕河面，其余车厢在地面翻侧，增加搜救难度。消息人士相信，列车上的乘客以年幼偷渡者为主，伤者已被送往邻近医院。

此次列车出轨意外是刚果民主共和国近月发生的第三起列车事故，上个月另有五人死于相关意外。该国近年频频发生列车相关意外，相信与路轨破旧以及列车老化有关。