新西兰枪手解雇律师自辩

（早报讯） 被指控在新西兰克赖斯特彻奇（又称基督城）的两座回教堂内实施大规模枪击无辜平民的澳大利亚籍男子塔兰特日前解雇了自己的律师，他的下一次出庭时间将在下个月初。

据《华盛顿邮报》18日报道，塔兰特日前已经解雇了他的律师，并计划在法庭上自辩。分析称，他的这一举动可能是为了试图将法庭审讯当做传播其极端主义观点的平台。

塔兰特的前律师彼得斯说：“他的所作所为似乎是非理性的行为，但是他看起来非常清醒。”

塔兰特被控犯有一项谋杀罪。他的下一次出庭是4月5日，预计届时他将面临更多指控。