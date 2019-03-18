日本福岛一核3号机组燃料搬出作业再推迟

（早报讯）日本东京电力公司福岛第一核电站3号机组原定本月底开始的乏燃料棒取出作业，因故再次被推迟。

东电公司最早计划在2014年年底开始取出3号机组乏燃料池中保存的566根乏燃料棒，但由于设备故障不断，被迫多次延期。此次推迟的原因是燃料处理机状态不佳。

共同社报道，上月28日，操作训练中卷上线缆的发动机出现异常警报。东电当天表示，“不影响工序”，但第二周宣布推迟取搬出。东电在更换零件后恢复训练，争取4月开始搬出，但未能完全锁定故障原因。

自去年3月以来，3号机组进行远程操作的燃料处理机和吊起运输容器的起重机接连出现故障。鉴于该情况，东电实施了全面检查，发现共14处状态不佳，进行了反复修理。

报道称，3号机组乏燃料池保管乏燃料和未使用燃料共计566根。取出后的燃料将运往区域内的其他燃料池保管，而转移目的地燃料池从4月中旬起即将接受约两个月的法定检查，检查期间将无法接纳燃料。

东电在接受原子能规制委员会的使用前检查后，预计将在4月上旬搬出7根未使用燃料，力争从6月起，在转移目的地燃料池检查结束后正式取出，但查明为何设备状态不佳的工作恐将困难重重。

乏燃料是使用过的核燃料，但仍包含有大量放射性元素，取出作业难度超出预期，对工作人员的辐射风险也较大。