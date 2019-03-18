马国警方逮捕13恐怖分子

（早报讯）马来西亚警方反恐组上周连续两天在沙巴围剿恐怖分子并逮捕13人。警方发现其中四人曾在2017年参与围攻菲律宾南部城市马拉维，另外两人则是2013年袭击沙巴拿笃和仙本那的武装分子。

警察总长弗兹周一发布声明表示，落网者包括12名菲律宾男女和一名马来西亚男子。他们都是阿布沙耶夫、极端组织“马巫德”（Maute）和“苏禄王家部队”（RSF）等菲南恐怖组织成员。他说，警方政治部反恐组、沙巴警察总部和“69突击队”本月11日至12日在沙巴仙本那和担布南地区展开逮捕这些人。

他表示，警方先在仙本那逮捕五名菲籍男子和一名马国男子，其中四人曾在2017年袭击菲南城市马拉维，同时也涉嫌庇护其他潜入沙巴的马巫德成员。

弗兹也表示，上述被捕者中的两人是苏禄王家部队成员。他们涉嫌2013年在沙巴拿笃和仙本那发动袭击，并潜入沙巴招揽当地菲律宾人。“他们当年战败后便逃至菲南，去年11月才潜入沙巴企图东山再起。”

弗兹说，警方此次也在担布南地区逮捕七名菲国人，他们包括六男一女。其中一名被捕者在当地当建筑工人，但他其实是阿布沙耶夫成员，也涉嫌参与袭击马拉维。他表示，这名阿布沙耶夫成员及其同党为了躲避菲军方的逮捕行动而在去年潜入沙巴。“其余六人因庇护潜逃的恐怖组织成员而被捕。”