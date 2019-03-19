卫生部长：金金河又有化学废料

（早报讯）柔佛巴西古当金金河化学废料污染事件尚未告一段落，卫生部长祖基菲里阿末证实，当局在金金河发现化学废料附近发现新的化学废料。当地民众也在距离金金河的至少三条河流发现来历不明的废料。

祖基菲里阿末周三受询时表示，发现新的化学废料后，可能有更多民众求医，但他们求医的原因大多数与污染无关。他说，金金河化学废料污染事件7日爆发后，求医的民众绝大多数是由于焦虑才向医生求助。“许多求医的民众都因为焦虑，特别是年轻女性。但我们都一视同仁提供心理辅导等治疗。”

据《星报》报道，当局在金金河流域发现至少10个倾倒废料的地点，目前正扩大搜查范围。当地民众表示，金金河沿岸的一些房屋已经成为非法倾倒工业废料的地点。相关屋主向罗厘司机收取一些费用后，就让罗厘在那里倾倒废料。这些倾倒工作大多在晚上进行。

居民马特指出，这种倾倒废料的方式已经很久了，一些屋主还在屋外加装锌板掩人耳目。“他们倾倒的速度很快。他们把管子放入河中倾倒废料后就立刻离开，很多居民都不知道倾倒的都是有害的化学废料。”

甘榜巴西布爹的村长苏海米说，村内有些地方已变成承包商的非法垃圾场，他希望执法单位协助解决问题，尤其是士拉昔4路的房屋。柔佛环境局长莫哈末依占尼说，当局将调查此事。