阿兹敏：47亿令吉发展吉打

（早报讯）马来西亚经济事务部长阿兹敏宣布拨款超过47亿令吉（约16亿新元）在吉打推动七个大型发展项目。这是希盟政府去年5月上台后宣布的最大规模发展计划。

希盟政府上台后不断强调开源节流，因此上述宣布特别引人注目。此外，吉打也是首相马哈迪及儿子慕克力的政治根据地，因此分析员认为上述拨款也有巩固其政治基本盘的考量。

希盟成员党土著团结党在吉打只有两名国会议员，就是首相马哈迪及儿子慕克力。马哈迪则是浮罗交怡区国会议员。慕克力则是吉打州务大臣、尤仑区国会议员及日得拉区州议员。

阿兹敏周二在记者会宣布总额超过47.3亿令吉的拨款。这包括耗资16亿令吉的居林国际机场、耗资17亿令吉的北马走廊大道。北马走廊大道将从双溪大年经万拉峇鲁再衔接槟城苏丹阿都哈林大桥（二桥）。

他说，当局也将拨3亿令吉在居林西塘兴建物流运输工业中心、150万令吉在亚罗士打兴建数码图书馆，以及200万令吉在莪仑兴建石油化学工业园计划。

阿兹敏说，经济事务部也批准11.3亿令吉作为吉打今年度的发展拨款，包含201项进行中的计划，这些计划耗资约10亿令吉。另外也有51项耗资8250万令吉的新计划。