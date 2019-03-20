特朗普提名达美航空前高层任航管局局长

（早报讯）美国总统特朗普提名达美航空公司（Delta）前高层及前空军飞行员史蒂夫·迪克森担任联邦航空管理局（FAA）局长，任期五年。

美国白宫19日发布人事提名声明称，特朗普还提名迪克森（Steve Dickson）担任美国运输部航空交通服务委员会主席。

声明指出，迪克森1979年毕业于美国空军学院，曾是美国空军军官和F-15战斗机飞行员。在其职业生涯中，迪克森曾驾驶过波音727、737、757和767。

声明还说，迪克森刚从达美航空公司飞行业务高级副总裁的职位上退休。在担任该职务期间，他负责该公司的全球飞行业务的安全和运营绩效，以及飞行员培训、机组人员调度和法规监管等事务。

据美国媒体报道，FAA局长一职已空缺14个月，自2018年1月以来一直由丹尼尔·艾尔韦尔担任代理局长。艾尔韦尔也是空军飞行员出身，有着16年的商业飞行员经验，并长期在FAA任职。

中新社报道，FAA是美国运输部下属机构，负责民用航空管理，同时也是国际上主要的航空器适航证颁发机构。据美国运输部介绍，波音公司于2012年1月要求对737 MAX8进行改型认证，FAA于2017年3月签发了相关认证。

由于在6个月内连续发生两起致命坠机事故，并造成346人遇难，美国运输部长赵小兰已要求监管机构就FAA对波音737MAX8机型的认证程序启动正式审查。

美运输部19日发声明说，该部将对波音737 MAX8的认证过程进行客观、详细的审查，以帮助部门决策和公众理解，并协助FAA确保其安全程序得以有效执行。