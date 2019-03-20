狮城议员访马国会遇朝野骂战 马议长笑称“来错时间”

（早报讯）马来西亚国会昨天（19日）因禁足巫统丹绒加弄区国会议员诺奥马而陷入朝野骂战，以致被到访的新加坡国会议员看在眼里。下议院议长莫哈末阿里夫自我解围说，马来西亚国会并非经常如此纷乱，并笑称新加坡访问团“来错时间”。

电子媒体“当今大马”报道，莫哈末阿里夫当天在国会说，马来西亚的国会大部分时间都是有秩序和专业的。“并不是每一天都这样。你们在错误的时间，来到错误的地方。”

莫哈末阿里夫的这番话引起与会者哄堂。除了新加坡的代表团，在场的还有希望联盟（希盟）国会议员及砂拉越联盟（GPS）国会议员。新加坡国会议长陈川仁及九名新加坡国会代表昨天拜访马来西亚国会。

马来西亚国会下议院昨天早上才复会，副议长倪可敏点名诺奥马，并以对方公开侮辱议会为由，下令他禁足国会三天。但当时诺奥马不在议会厅内，所有国阵及伊斯兰党议员随后一同离席抗议。

诺奥马随后在国会下午1时午休前15分钟，与大批国阵议员进入议会厅。这时下议院副议长莫哈末拉昔刚好宣布陈川仁等人莅临。

诺奥马于是询问陈川仁，是否曾在议员缺席时下达令禁足。这番话获得国阵及伊党议员欢呼称是，议会厅开始陷入争吵。午休后，国会在下午2时半复会，由议长莫哈末阿里夫主持，并给予诺奥马机会自辩，不料整个议会厅又再陷入15分钟的骂战。

莫哈末阿里夫最终决定维持倪可敏的指令，即禁足诺奥马踏入议会厅三天。此决定再掀起骂战，阿里夫最终下令休会15分钟才平息纠纷。

诺奥马随后表明，接受议长维持禁足令的最终决定，但却称不承认副议长倪可敏决定。