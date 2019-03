谷歌将推出无主机游戏新服务

(早报讯)美国科技巨头谷歌(Google)公司19日宣布,将于年内在美国、加拿大和欧洲启动新服务“STADIA”,宣告谷歌正式进攻游戏圈,即将挑战索尼、微软与任天堂等游戏大佬。

综合外电报道,“STADIA”号称能“改变我们对游戏一切的认知”。这项服务将透过谷歌建置在世界各地的数据中心及高速网络连线,让玩家在任何平台上游玩3A大作(大厂制作的高预算、高质量的游戏),玩家甚至不需要游戏主机便可通过互联网利用智能手机或电脑玩游戏,真正成为谷歌所说的“One place for all we play”、一个全球20亿玩家共同游玩的地方,也是游戏的未来。

谷歌执行长皮查伊在新加坡时间周三凌晨于美国旧金山举行的发布会上强调:“我们正在替所有人打造游戏平台,即便没有游戏机也能享受真正的游戏乐趣。”

据了解,新服务采用通过流媒体(streaming)信息传输从终端设备浏览器玩游戏的方式,无需下载游戏软件。最高支持4K高清画质。若有专用设备还可与电视相连,但资费设置和在亚洲启动该服务的时间尚不清楚。

据悉,谷歌旗下的视频网站YouTube每天平均有2亿多人次观看游戏相关视频。未来浏览者只要点击“马上玩”按钮,就可在数秒后玩游戏。

谷歌还发布了专用游戏手柄。只要按下按钮,便可将游戏的视频发布到YouTube上。

目前,有关流媒体游戏,索尼已推出相关服务,微软也宣布涉足该领域。