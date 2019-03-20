德国开始拍卖5G频谱

（早报讯）德国政府19日开始拍卖移动网络5G的频谱。尽管德国和美国围绕中国电信巨头华为公司设备的安全忧虑问题引发争议，但德国总理默克尔当天重申，不会将特定企业排除在该国5G网络建设之外。

美国之音报道，德国网络署将在这次拍卖活动中拍出41个不同的频谱，参与竞标的四家公司是德国电信、德国联合互联网、英国沃达丰及西班牙电信。

据报道，由于华为不是运营商，不能参与竞标，但华为向四家德国公司提供关键的硬件设备，包括天线和路由器等。

美国此前警告，如果德国不把华为设备排除在其5G网络建设之外，将终止与德国的情报共享。美国认为，华为的设备能够被北京用来监视西方公司和政府。

不过，德国联邦网络署署长霍曼恩18日表示，“供应商不论是来自瑞典还是来自中国，这些公司都必须达到认证要求和安全核查”。

另据新华社报道，按规定，到2022年底时中标公司需要为德国98%的家庭提供5G网络服务；2024年底时5G服务覆盖主要公路和铁路路段。此外，如有其他电信运营商希望使用有关频段，中标公司有义务与其对话协商。

此次拍卖预计将持续至少三周。德国政府预计，将从拍卖中获得30亿至50亿欧元（约46亿至77亿新元）收入，这笔资金将用于德国的数字化建设。