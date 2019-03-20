美国高校入学舞弊案 南加大或开除涉事学生

（早报讯）美国高校入学舞弊案持续发酵，涉及案例最多的“重灾区”南加州大学宣布，可能开除那些通过舞弊方式获得录取、目前仍在校就读的学生。

中通社报道，根据南加大的方案，校方除了对所有涉嫌参与舞弊的入学申请者展开调查外，还将对有涉案嫌疑的在校生和往届毕业生进行逐案审查，审查完成后将作出最终处理决定。根据初步的调查结果，南加大已在本月13日宣布取消刚刚录取的六名新生的入学资格；至于如何处理通过舞弊方式入学的在校生，南加大通过社交媒体说，目前校方已暂停了这些学生注册新课程和获取成绩单的资格，未来还有可能开除这些学生。

此外，南加大已终止两名涉事员工的职务，并勒令一名教员暂停工作；这名教员在检方起诉文件中被列为家长。

校方在声明中表示，暂停职务属于必要程序，目的是评估是否要终止已获得终身教职的员工的职务。另外，受贿得来的钱也将被交给一个不属于南加大的组织，用于帮助需要经济补助的学生。

至于其他几所被牵涉的学校，乔治城大学发言人19日表示，不能透露对涉事学生的处理，但校方正审查起诉文件中提到的违规行为及检查招生记录，并将采取适当行动。

耶鲁、美国加州大学洛杉矶分校和得州大学则在上周表示，任何被证实违规入学的学生，都可能被撤销录取。

美检方日前爆出史上最大高校招生丑闻，其中不乏多所名校，有数十人被司法部门提起刑事诉讼，包括好莱坞女星费莉西蒂·霍夫曼和洛莉·路格林，以及知名企业高层等。