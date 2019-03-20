默克尔驳斥美国指德国军费过低

（早报讯）德国总理默克尔19日驳斥美国驻德大使日前对德国国防预算过低的批评。她指出，加强防务不能仅靠军事和国防支出。

新华社报道，默克尔当天在柏林出席活动时说，近年来德国国防预算占本国国内生产总值（GDP）的比重一直增加。但她说，完全依靠军事和国防支出加强防务是错误的，“钱要花在危机预防和发展援助上，增加军费不能以牺牲发展援助为代价”。

默克尔重申，德国会遵守至2024年将国防预算占GDP比重提高至1.5%的承诺。

美驻德大使格雷内尔18日说，德国在军费问题上所做贡献的状况本已“令人无法接受”，如果再进一步削减国防预算，就是在对北约盟友发出“令人担忧的信号”。德国政界人士强烈批评上述言论，认为格雷内尔干涉德国内政。

2018年德国国防预算占GDP比重约为1.24%。据德国媒体报道，德国财政部近日制定的预算草案显示，至2020年德国国防预算占GDP比重将升至1.37%，但至2023年将降至1.25%，均低于北约此前设定的目标。

2014年9月，北约在英国威尔士举行的峰会上设定了各成员国将国防预算占GDP比重提升至2%的目标。据北约近日发布的数据，目前只有美国等七个国家“达标”。美国就军费开支问题一直向包括德国在内的北约盟友施压，要求其履行承诺。