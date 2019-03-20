日本长崎樱花开放 较常年早四天

（早报讯）日本长崎地方气象台20日发布消息称，长崎市内樱花已经开放。开花时间较常年提早了四天，但比去年晚了三天。预计盛开还需一个星期到10天左右。日本气象厅称这是全国最早的樱花开放。

共同社报道，气象台表示，长崎市2月下旬的平均气温较常年高2.1度，3月上旬高1.8度。气象台认为“在全国最早开花可能是因为当地的气温持续高于常年”。

20日的日本列岛受高气压控制，各地天气晴朗，气温上升。上午，茨城县常陆大宫市和东京都江户川区的气温分别达到19.4度和19.1度，创下今年新高。