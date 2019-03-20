韩国去年40岁以上女性生育率创历史新高

（早报讯）韩国统计厅发布的一项统计显示，在韩国低生育问题日渐加重的情况下，2018年40岁以上女性的生育率却不断上升，创下历来最高水平。

中新网引述韩国《中央日报》报道称，韩国统计厅发布的“不同年龄层女性生育率”资料(指相应年龄群体女性中，每1000人生育的新生儿数量)显示，40到44岁女性群体的生育率比2017年增加0.4，达到6.4，创下1993年开始相关统计以来的最高纪录。

根据统计，韩国40到44岁女性的生育率在1993年只有2，但每年都保持增加趋势，2008年达到3.2，并在十年后翻了一番。相比之下，45到49岁女性的生育率一直保持在0.2的水平。

有分析认为，韩国40多岁女性群体的生育率上升，主要得益于“医学的力量”，因为人工授精和试管婴儿等不孕治疗已经逐渐普及。另外，部分已经生育过的夫妻继续生育也是一大原因。再婚后希望为新家庭新添成员的40多岁夫妻也比比皆是。

报道指出，韩国昂贵的子女住宅、教育和抚养费用也被认为是造成40多岁群体生育率增加的原因。人们希望在经济稳定的时候再结婚生子，于是只能不断推迟生育计划，最终导致无法在合适的时间生育，这种情况并不少见。

不过，报道特别指出，40多岁的生育率上升并不能帮助韩国解决低生育问题。