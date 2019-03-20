马将致函新加坡暂缓处决马国死囚

（早报讯） 马来西亚公民麦克加林2010年在新加坡犯下谋杀罪而被判死刑，并将在本周五问吊。首相马哈迪周三证实，当局将致函新加坡政府以挽救此人性命。

掌管法律事务的首相署部长刘伟强周二表示，当局将致函要求新方暂缓处决麦克加林（Micheal Garing）。马哈迪周三上午在国会走廊召开的记者会回应此事时表示：“是的，我们正在尝试挽救这人的性命。”

马哈迪说：“我们知道，人民认为缳首处决太过份了，我们希望其他国家也这么看。”

30岁的麦克加林来自砂拉越，他与其他三名砂拉越男子2010年5月29日晚上11时至隔天清晨7时，在加冷路与沈氏大道一带的多个地点持巴冷刀抢劫四人，其中一名受害者当场丧命，另三名受害者受重伤。

主要干案者麦克加林2015年被判处死刑，40岁的托尼英巴（Tony Imba）被判终身监禁及鞭笞24下。26岁的同党海立兰达（Hairee Landak）在2013年被判坐牢33年和鞭打24下。高庭法官朱汉德当时谴责被告：“他们如同展开一场狩猎之旅，一次追捕一个猎物，用同样的方法困住并伤害他们。”

另一名27岁被告多尼摩鲁达（Donny Meluda）案发后逃离新加坡，直到2017年1月中才在砂拉越诗巫机场被捕并押回新加坡。他去年11月19日在高庭认罪，被判坐牢33年和鞭打24下。