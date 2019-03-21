米兰校车司机劫车纵火 警察救出51学生

（早报讯） 意大利米兰一所学校的校车司机挟持车上学生为人质，泼汽油纵火烧车，警方惊险拦车并救出51名学童。据报道，犯案司机是要抗议移民溺毙地中海的惨剧。

台湾中央通讯社引述米兰市检察官葛瑞柯（Francesco Greco）说：“这是个奇迹，原本可能演成屠杀惨剧。警方表现杰出，拦下巴士救出车上学童。”他还说，他不能排除此案与恐怖主义有关。

这起事件发生在意大利商业大城米兰市郊，警方说，犯案司机是47岁的塞内加尔裔意大利公民赛伊（Ousseynou Sy）。警方发言人巴梅瑞（Marco Palmieri）表示，赛伊被捕后对警员大叫：“阻止海上死亡事件，否则我要进行大屠杀。”

车上学童是一所中等学校的二年级学生，他们在三名成人陪伴下离校参加体育活动，回程时司机突然改变路线，并宣布把他们挟持为人质。多位学生表示，司机恐吓他们说：“没有人能活著离开。”

意大利新闻网站上的影片显示，赛伊驾车在公路上衝撞其他车辆，接著车子起火燃烧，可以见到孩童大叫“快逃”，跑离起火的车子。

一名学生告诉记者，司机扬言要对他们泼汽油和点火。有学生设法打电话报警，警察赶抵现场，打破车窗救人，全部51名学生都及时在大火吞噬巴士前逃下车。

巴梅瑞说，有些学生因为擦伤或受到惊吓，送到医院以防万一，但没有任何人受重伤。

意大利新闻社（Ansa）引述车上一位老师说，司机曾说要把车开到米兰利纳泰机场（Linate）的跑道上。一个女生说，赛伊怪罪意大利两位副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）和迪马约（Luigi Di Maio）害许多非洲移民溺毙海中。

据联合国估计，去年有约2297名移民在想要渡过地中海偷渡到欧洲时溺毙或失踪。