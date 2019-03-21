受热带气旋重创 莫桑比克进入全国紧急状态

（早报讯）莫桑比克政府20日发布消息说，因强热带气旋“伊代”造成多地受灾严重，莫桑比克从19日晚进入全国紧急状态。

新华社引述莫桑比克政府网站消息报道，莫桑比克政府19日晚在受灾严重的中部沿海省份索法拉省省会贝拉市召开部长扩大会议，决定宣布进入全国紧急状态。此外，会议决定从20日起设立为期三天的全国哀悼期，悼念灾害中的遇难者。

莫桑比克总统纽西在会上表示，根据官方掌握的数据，目前已知“伊代”（Idai）导致200多人遇难，35万人受灾。“伊代”造成了巨大破坏，灾区情况非常严重，要确保临时安置中心为受灾民众提供充足的食物和饮用水。

据莫桑比克官方发布的数据，至少有2.3万间房屋和500多间教室损毁。据报道，目前灾区仍有民众受洪水困在房屋屋顶和树上。在“伊代”登陆的索法拉省，仍有大片区域淹没在洪水中。

目前，联合国世界粮食计划署等国际组织正在协助莫桑比克政府开展搜救、赈灾工作，当地民间团体、中资机构等也自发组织起来，向灾区捐赠食品、饮用水、衣物等物资。

强热带气旋“伊代”14日晚间开始袭击莫桑比克中部沿海地区。气象部门预测，在该国索法拉、马尼卡、赞比西亚等省份，暴风雨、强雷暴天气将至少持续到21日。