美国参议院就波音737 MAX举行听证会

美国波音公司周三面临来自华府的更大压力，美国国会要求公司高管出席有关两架737 MAX客机坠毁调查的听证会，目前公司正致力于克服障碍，让这一停飞的机型重返蓝天。

路透社报道，参议院商务委员会下属航空与航天小组的听证会尚未确定日期，不过这将是国会首次要求波音高管就去年10月在印度尼西亚、以及今年3月在埃塞俄比亚发生的737 MAX客机空难接受质询。

另外，这个小组将在3月27日质询美国联邦航空管理局(FAA)官员，可能询问FAA为何在没有要求进行全面深入培训的情况下，就在2017年3月通过了对MAX机型的认证。

同时，FAA周三向全球航空当局发出通知，称在停飞的飞机上安装波音的新自动驾驶软件和进行相关培训是该机构的优先任务。

鉴于与去年10月发生的狮航空难类似，埃航空难导致全球航空业震荡，并为波音这款旗舰机型蒙上阴影。这两起空难总共导致346人遇难。

狮航空难一遇难者遗属周三在美国芝加哥联邦法院起诉波音，原告将埃航空难作为支持向波音索赔的理由。波音一发言人表示，该公司不会对关于法律事务的问题进行回应或置评。

《西雅图时报》周三未指明消息来源报道，美国联邦调查局(FBI)加入了对波音737 MAX安全认证的刑事调查。美国司法部正在调查FAA对波音的监督情况。

与此同时，美国国防部总监察长称，将调查一项投诉，投诉称美国代理国防部长沙纳汉(Patrick Shanahan)在任内推销波音，违反了道德准则。沙纳汉曾是波音高管。

航空专家怀疑，两起空难可能都涉及一项自动化系统，该设置旨在降低机头以避免失速，飞行员在飞机下坠时都曾试图取消该系统设置。

但他们强调称，两项调查都不完善，机组人员的行动和培训情况也将受到严格审查。

在埃塞俄比亚调查人员审查埃航空难黑匣子数据之际，消息人士称，狮航坠机驾驶舱录音显示，飞行员曾在坠机前慌忙查阅使用手册，试图弄明白为何飞机机头朝下，但没来得及找出原因，飞机就已坠海。

通讯内容显示，失联前的最后时刻，机长试图在操作手册中寻找正确的处理步骤，此时副驾驶无法控制飞机。

波音已表示有文件明确记载处理此一问题的步骤。

根据11月公布的初步报告，前一个晚上，同一班机的另一组机组人员也发生相同情况，但在进行了三个核对步骤后解决了问题，不过他们并未将相关资讯告知后来失事的印尼机组人员。

监管者希望完全确认波音新的自动控制系统MCAS没有问题，飞机员对这个问题的处理要有完善的准备。这套系统的作用在于防止飞机失去上升动力，若失去上升动力，可能导致空气力学作用停止，使得飞机失控下坠。

面临如此高规格的详细检讨，波音大举撤换商用飞机部门高层，专心应对坠机事件的后续影响。