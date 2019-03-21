美国务卿蓬佩奥访问科威特、以色列

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥20日先后访问科威特和以色列，并会见科威特埃米尔以及以色列总理。蓬佩奥此行旨在重申美国支持盟友抵御伊朗的威胁。

当日上午，蓬佩奥在科威特首都科威特城会见科威特埃米尔萨巴赫等。双方就波斯湾阿拉伯国家合作委员会机制、也门、叙利亚等问题交换意见。双方均认为团结的波斯湾阿拉伯国家合作委员会对于地区稳定、繁荣以及共同应对“伊朗威胁”具有重要意义。

当日，科威特副首相兼外交大臣萨巴赫和蓬佩奥共同主持两国第三次战略对话。萨巴赫表示，作为联合国安理会非常任理事国，科威特将加强与美国在安理会框架内的合作，推动中东地区热点问题的解决。

当日下午，蓬佩奥抵达耶路撒冷，同以色列总理内坦亚胡举行会谈。蓬佩奥强调，美国是以色列最好的朋友。美国将遵守对以色列自卫权的一贯承诺。蓬佩奥同时称，“非常骄傲”向以色列提供导弹防御系统萨德（THAAD）。

中国新闻社引述内坦亚胡说，在特朗普担任美国总统期间，以色列同美国关系达到前所未有的“亲密程度”。美国承认耶路撒冷为以色列首都并将美国驻以大使馆迁至耶路撒冷对于以色列人民具有重要意义。

蓬佩奥在会晤后举行的记者会上说，此访目的是为进一步向伊朗施压。内坦亚胡表示，为阻止伊朗在叙利亚巩固其军事存在，以色列将继续加大对伊朗施压力度。为达到这一目的，以色列的行动将“没有限制”。

蓬佩奥此后将前往黎巴嫩，继续中东之行。据美国国务院18日声明称，蓬佩奥此次出访中东三国的主要议题包括重振与中东地区主要盟友和伙伴国家的关系、进一步扩大和三国的双边关系，以及如何遏制伊朗影响力。

蓬佩奥今年1月曾对中东展开过密集访问。此行是其今年第二次访问中东。