立陶宛男子诈骗谷歌与面簿 窃取逾1亿美元

（早报讯）一名立陶宛男子承认参与一宗复杂的电信欺诈案，从美国Alphabet旗下谷歌(Google)和面簿（Facebook）非法取得逾1亿美元（逾1.35亿新元）。而香港在案件中亦扮演了一个角色。

美国纽约南区检方指出，50岁的被告Evaldas Rimasauskas承认，在2013年至2015年间参与一宗诈骗案，令这两个科技巨头向海外银行转账数以百万计美元。

检方称，Rimasauskas设计骗局，在立陶宛成立一家公司，其与谷歌和面簿经常有以千万美元计生意往来的一家硬件生产商同名。之后他向这两家科技巨头发出付款要求电邮，引导其把应缴款项汇至他控制的拉脱维亚和赛浦路斯银行户头。

《南洋商报》报道，检方指出，在收到款项后，Rimasauskas再把这些钱分为若干份，分别滙至拉脱维亚、赛浦路斯、斯洛伐克、立陶宛、匈牙利和香港的多个银行账户。他还伪造收据、合约和信函，并提交给银行以证明确实有这些交易。

立陶宛当局于2017年3月逮捕Rimasauskas，于五个月后引渡到纽约。法庭文件显示，Rimasauskas同意上缴欺诈的来的约4970万美元。检方称，这案件定于7月24日宣判。

谷歌发言人表示，公司发现有关诈骗行为后向监管机构报告，又称已追回款项，很高兴这事件得以解决。

面簿发言人在声明中称，公司追回大部分款项，一直在配合调查。