林冠英：达因适合谈判东铁

（早报讯）马来西亚的“东海岸铁路”项目谈判人选议题继续发酵。财政部长林冠英认为，政府顾问达因是代表马方与中国谈判这个项目的最佳人选。

东海岸铁路（东铁、ECRL）是财政部负责的项目，马哈迪没让林冠英代表马方与中国谈判，反而由达因负责谈判。这一直引起议论。马哈迪周三在国会表示，委任达因负责此事，是因为达因具备“特定能力”，同时也是中方能接受的代表。

林冠英周四接受网媒“今日自由大马”访问时表示，他支持达因负责谈判东铁。他说，财政部的工作已经让他忙不过来，实在无暇他顾。“要是选我（谈判东铁），我哪还有时间做别的事？”

此外，从吉隆坡飞往前往北京磋商至少要六小时，林冠英认为这对他也是时间上的限制。“不像吉隆坡飞新加坡只需一小时。”

林冠英也认为，达因深得马哈迪信任，也是谈判老手，非常适合处理东铁这类大型项目。“首相委派达因协商东铁，是很具建设性的。因为他（达因）具备这项能力，也是有技巧的协商者。他也是首相信任的顾问。达因可在协商后向内阁提出建议，内阁将讨论及做进一步决定。”

林冠英表示，达因并非部长，因此不受政府之间的规矩限制，这能让达因针对东铁项目与中方进行开放式的讨论。