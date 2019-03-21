霹雳大臣：若我下台也别惊慌

（早报讯）霹雳州希盟行政议员密谋扳倒大臣风波继续升温。霹雳州务大臣阿末法依沙表示，若这项传言成真而他真的下台，大家也不必惊慌失措或视为世界末日，更别将此事政治化。

阿末法依沙周四在记者会说：“若我的州务大臣职位遭罢免，我仍是当初的‘Peja’（阿末法依沙的昵称）。我仍将很好并诚恳地履行打扪区国会议员及积莪营区州议员的职责。”他强调，他这么说并非证实确有霹州行政议员密谋倒大臣，他只是回应日前在社交媒体广传的谣言。

至于他是否将重组州行政议会（州内阁），他承认有可能这么做，但他说，这么做并非由于权力斗争，而为了霹雳的利益及人民的福利。

霹雳州议会共有59席，希盟去年全国大选拿下29席，巫统27席，伊党三席。当时盛传巫统与伊斯兰党可能在霹雳组织联合政府。不过巫统两名州议员过后退党并支持希盟，让希盟得以31席微弱优势执政。

巫统与伊党全面合作后，他们在霹雳拥有28席，只要再拉拢两名希盟议员或鼓动退党者“回巢”，就能以31席组织州政府而让霹雳变天。

霹雳去年就开始谣传将变天。巫统霹雳州联委会主席沙拉尼去年11月24日表示，霹雳希盟政府至少一名行政议员分头接洽五名巫统州议员，准备联合巫统在州议会罢免州务大臣阿末法依沙。

阿末法依沙去年11月28日在记者会首次承认当地确曾酝酿罢免他的行动。但他说，“他们的罢免努力已经告吹”，不如大家继续合作为州政府工作。

不过有关阿末法依沙将下台的消息，几个月来仍继续流传。当地社交媒体上周五（15日）又流传一则信息，内容为恭贺国阵重夺霹雳政权，并指沙拉尼当天将在大臣官邸祈祷后，前往江沙王宫宣誓出任大臣。