阿兹敏：政府没钱救马航

（早报讯）马来西亚政府是否脱售马来西亚航空公司的议题继续引起关注。经济事务部长阿兹敏承认，政府已经无法出钱拯救马航。

阿兹敏周四在国会走廊受询时表示：“（拯救马航）只是其中一个选项。但我们必须了解是否还有更好的选项。”

他说：“首相马哈迪说过，我们过去五年花了很多钱帮助马航。现在我们没能力继续这么做，但管理层会探讨各项选项”。

首相马哈迪周三透露，政府考虑脱售连年亏损的马航，并已接获国内外潜在买家报价。他坦言虽疼惜马航，但恐怕无法保住它。他认为关闭马航事关重大，政府将审慎研究对马航应该关闭，出售或重新注资。

朝野国会议员周四则对马航的未来有其他看法。民主行动党日落洞区国会议员雷尔认为，政府应该把马航交给亚航集团执行长东尼费南德斯营运。

雷尔在国会走廊告诉媒体，若政府肯让东尼费南德斯接管马航，他一定全力支持。“我一定支持，让马航重组后交给东尼管理。（政府）别插手马航事务。我们看看他能否让马航赚钱。这并非天方夜谭。你看看亚航和马航。亚航才营运约10年就赚钱了，所以让东尼接手管理马航吧。”

巫统林茂区国会议员凯利则认为，政府若有意私营化马航，就必须谨慎和清楚制定条例，以免政府必须再次出手拯救马航。他表示，政府必须清楚知道，一旦选择私营化马航后，就不能再出手拯救它。