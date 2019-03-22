停止英国脱欧 互联网联署突破300万

（早报讯）呼吁英国首相特雷莎·梅撤回英国按里斯本条约第50条提出的脱欧申请的互联网请愿活动，目前联署人数已经突破300万。

英国脱离欧洲联盟的3月29日期限将至，发起联署的乔治亚杜（Margaret Anne Georgiadou）在请愿活动内文指出，政府一再声明，离开欧盟是出自“人民的意愿”，“我们必须阻止这样的说法，证明人民现在强力支持留在欧盟。”

台湾中央通讯社报道，由于请愿联署踊跃，议会的网路一度当机。议会在推特表示，联署的速度太快，“是网站有史以来之最”。在联署最快速的时候，每分钟就有将近2000人联署。根据联署的地域性分析，参与联署的人最多居住在布里斯托、爱丁堡、曼彻斯特、牛津、伦敦、剑桥，以及布莱顿。

参与联署的民众必须填写个人资讯，表明是英国公民，或是居住在英国的他国公民。截至昨晚的联署人当中，有130万人是英国人、1万人来自法国，将近6000人来自西班牙，超过4000人来自德国。

然而，唐宁街表示，特雷莎·梅“已经再三说过，她不会赞同撤回里斯本条约第50条。”发言人说：“首相一直以来都表示，若是无法达成公投结果，将是民主的挫败，她不会赞同。”

此外，根据英国广播公司（BBC）分析，在议会联署的请愿书鲜少能动摇法律，甚至不一定能在国会发动辩论。

仅有在联署超过10万人时才有可能进入辩论环节，但如果请愿委员会认为英国政府对于该联署议题无法有太大作为，委员会甚至可以拒绝举行辩论。联署的较大意义在于把议题搬上檯面，吸引大众注意。

撤回里斯本条约第50条一直是议员们的禁忌话题，甚至连最反对脱欧的议员都知道，首相若决定反对人民公投的结果，无疑是政治自杀。