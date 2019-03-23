努鲁依莎：下届大选不再参选

（早报讯）公正党峇东埔国会议员努鲁依莎再抛震撼弹。她上周辞去国会公共账目委员会职务后，又宣布不再参加来届大选。

努鲁依莎是公正党主席安华的长女，也是槟城峇东埔区国会议员。根据《海峡时报》周六刊出的专访，努鲁依莎表示：“这将是我最后一个（国会议员）任期。这是我目前的计划。”

她并未说明自己为何不再参选，只表示对希盟政府改革和施政缓慢非常失望。分析员认为努鲁依莎辞去国会公共账目委员会（公账会）职务及宣布不再参选，是抗议首相马哈迪继续让罗纳建迪担任公账会主席。

希盟政府上台后，就按竞选宣言推选巫统国会议员罗纳建迪出任公账会主席。不过罗纳建迪上周五（15日）跳槽到土着团结党，马哈迪却让罗纳建迪继续担任公账会主席。马哈迪认为这并不违反希盟竞选宣言，因为罗纳建迪出任公账会主席时仍是反对党国会议员。公正党主席安华等人则不同意马哈迪这么做。

马哈迪政府1998年逮捕安华后，努鲁依莎随即参与“烈火莫熄”（Refomasi、马来文“改革”之意）运动并积极声援安华，也因此获得“烈火莫熄公主”之称。

努鲁依莎在公正党去年党选以最高票当选副主席。安华去年12月15日委任她出任公正党槟州主席后，她12月17日突然宣布辞去公正党副主席及槟州主席两大党职，只保留峇东埔区国会议员的身份。她当时表示，她与母亲旺阿兹莎已不再担任公正党任何党职，再也没人能以“公正党是安华家族政党”来攻击安华。