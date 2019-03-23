西马六州将闹水荒及制水

（早报讯）马来西亚政府表示，持续干旱的天气导致西马柔佛、森美兰、霹雳、吉打、彭亨和吉兰丹等六州水坝水量锐减，造成这些州属未来必须制水。

水务、土地及天然资源部长希维尔周六发布声明表示，低降雨量导致柔佛的吗什水坝水量剩下55.61%，柔佛居銮森波浪水坝剩54.07%，吉打慕达水坝剩58.97%，吉兰丹的武吉光水坝存水量甚至只有37.28%。

他说，上霹雳过去56天都没有降雨，登嘉楼士兆过去30天也没下过雨。“其他情况危急地区包括森美兰林茂和淡边、彭亨云冰，其降雨量比年均雨量少了25%。”

他表示，吉打巴东得腊、彭亨金马仑高原与关丹，登嘉楼龙运、乌鲁登嘉楼、甘马挽和瓜拉登嘉楼的降雨量也处于“危险”水平。他说，水利灌溉局已要求上述六州政府管制从水坝释出的水量。

此外，希维尔周六在吉打双溪大年出席“世界水源日”活动时透露，马来西亚许多地区的地下水管已使用超过15年甚至20年，这造成高达45%的自来水白白流失。

他说，地下老旧水管破漏而每天流失52.6亿公升的自来水。当局减少1%流失水量的成本达8亿令吉（约2.7亿新元）。若以一个标准泳池190万公升的水量计算，当地每天流失的自来水足足可装满超过2768个标准泳池。