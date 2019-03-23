达因：马中4月初达致东铁协议

（早报讯）马来西亚政府顾问达因说，马来西亚与中国针对“东海岸铁路”项目合约的谈判已接近尾声，预料能在4月初达致协议。他说，新协议可节省成本超过100亿令吉（约33.3亿新元）。

这是两国针对“东海岸铁路”项目（东铁，ECRL）展开谈判以来，马来西亚政府首次明确透露可能达致协议的日期，以及可能缩减的成本数额。

达因周五晚间接受马来西亚第三电视台访问时表示，中国政府邀约马方代表4月2日前往中国，以便为东铁协议定案。“但（协议）不会在当天敲定而是在那周敲定。按目前情况，我们可能可以尽速解决。”

达因也谈到首相马哈迪为何让他负责东铁谈判。“我和中国政府向来关系良好，因为我们1971年就相识了。他们可能更熟悉我，因为我是老朋友。”

他表示，拟议中的东铁新协议将有“新的商业元素”，将对马来西亚企业和人民带来更大的正面影响。

不过，达因有关马中将达致协议的说法与马哈迪日前的说法不同。

马哈迪周三在国会答询时表示，马中两国针对东铁项目的谈判仍在进行，相信无法在他下月访华之前达致协议。

马哈迪并未透露他下月访华的确切时间。不过，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月25日至27日在北京举行，而马哈迪上月证实接受中国国家主席习近平的邀请，将去参与这个论坛。各方因此关注马中是否能在马哈迪访华前就东铁达致协议。