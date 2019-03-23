史上最大暴龙重达8800公斤 重建骨骼费时数十年

（早报讯）费时数十年重建骨骼后，一支古生物学家团队确认，于1991年在加拿大西部发现的暴龙化石，是全球迄今发现的最大暴龙（Tyrannosaurus）。

台湾中央通讯社引述来自加拿大阿尔伯塔大学（University of Alberta）的团队说，这只取名为“史寇提”（Scotty）的暴龙身长13公尺，体重很可能在8800公斤以上，超越过去所发现的所有肉食性恐龙。

这项研究的主要作者、亚伯达大学生物科学系博士后研究员柏森斯（Scott Persons）说：“这是暴龙中的暴龙。暴龙的体型可以显著不同，有些较瘦长，有些则较粗壮。”

史寇提的骨骼在1991年发现后，古生物学者光是移除覆盖在骨头上的砂岩，就花了十余年。

柏森斯指出，史寇提是目前已知的最老暴龙，估计约30多岁。

加拿大广播公司新闻网（CBC News）报道，柏森斯是在23日由期刊《解剖纪录》（The Anatomical Record）刊出的研究报告中，宣布史寇提为史上最大暴龙，比在芝加哥发现的另一只暴龙“苏”（Sue）还要长70公分、重200公斤。

柏森斯与研究团队发现，史寇提可能活得很辛苦，因为它的下颚有感染、肋骨骨折，且尾巴有部分受伤严重，可能是被其他暴龙所咬伤。研究人员目前只能确认它高龄30多岁，还无法确认史寇提究竟是公是母。