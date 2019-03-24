二战侵略吉打的日军是“英雄”？

（早报讯）日本政府出资在吉打首府亚罗士打兴建的纪念碑解说指二战时期侵略当地的日军是“日本英雄”，这引起马来西亚华社不满。吉打州政府表示，准备将“日本英雄”字眼改为“日本军人”。

这个纪念碑位于亚罗士打市内吉打河畔的旅游局范围内，并立有马来文、日文及英文解说，同时标明这是“三名日本英雄攻陷亚罗士打桥梁的历史”。根据解说，纪念碑是为了纪念1941年12月13日侵略亚罗士打的三名日军，由于拆除英军绑在附近一座桥梁的炸弹而遭炸死的事件。

日军1941年12月8日登陆吉兰丹的哥打峇鲁，发动全面侵略马来亚的战争。日军接着在两个月内占领马来半岛与新加坡长达三年八个月，期间曾大量屠杀平民。

吉打负责旅游、青年及体育事务的行政议员（州内阁部长）阿斯米鲁周五为纪念碑开幕时，其邀请函也以马来文及英文列明是“日本英雄纪念碑开幕礼”。

事件引发争议后，阿斯米鲁告诉“当今大马”，州政府并非歌颂或美化日军对当地的侵略。至于“日本英雄”字眼纯属技术性错误，当局将尽快修正错误。

他认为纪念碑及相关事迹是亚罗士打历史的一部份，字眼若改为“日军”将能平息各方争议。“标明‘日军’没问题，但他们标明‘英雄’，我将要求承包商尽快修正并通知日本领事馆。”

马来西亚华社对此事十分不满。“陈嘉庚基金文化中心”秘书长陈亚才周六告诉“当今大马”：“从日本的角度来说，这是纪念他们阵亡的同胞。但对马来西亚人来说，他们是侵略者，谈不上‘英雄’，更遑论立碑纪念。这与马来西亚的历史事实不符，我们更没必要纪念日军。”他认为阿斯米鲁应为其疏忽致歉，否则对不起日据期间牺牲的抗日英雄。