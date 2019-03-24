吉打拆“日本英雄纪念碑”解说牌

（早报讯）日本政府出资在吉打首府亚罗士打兴建的纪念碑解说指二战时期侵略当地的日军是“日本英雄”而引来质疑。吉打官员星期日拆除引起争议的解说牌。

这个纪念碑位于亚罗士打市内吉打河畔的旅游局大厦外，并立有马来文、日文及英文解说牌，同时标明这是“三名日本英雄攻陷亚罗士打桥梁的历史”。根据解说，纪念碑是为了纪念1941年12月13日侵略亚罗士打的三名日军为了拆除英军绑在附近一座桥梁的炸弹而遭炸死的事件。

吉打负责旅游、艺术、文化及文物事务的行政议员阿斯米鲁周五为纪念碑开幕时，其邀请函也以马来文及英文列明是“日本英雄纪念碑开幕礼”。

此事引起马来西亚华社强烈反弹后，阿斯米鲁周六表示，已经要求承包商将解说牌的“日本英雄”字眼改为“日本军人”。不过这未能平息华社不满。

马来西亚华社最高领导机构中华大会堂总会（华总）署理会长、吉打州华人大会堂会长钟来福星期日前往上述纪念碑了解情况时表示，解说牌以“Wira”（英雄）称呼二战时侵略当地的日军，简直是大笑话。

随行者于是联系阿斯米鲁。出乎意料的是阿斯米鲁半小时内到场，并亲手拆掉引起争议的解说牌。阿斯米鲁表示，负责解说牌的马来西亚历史协会直接将日文解说内容翻译成马来文及英文，才引起这次风波。

他说，他周五在纪念碑重建开幕仪式后已发现问题并要求修正，但原有的解说牌至今还在，他因此无法接受而不得不动手拆卸。当时在场的马来西亚历史协会吉打分会秘书苏菲亚和雪兰莪分会理事阿秘鲁，都认同阿斯米鲁的做法并一起拆除解说牌。