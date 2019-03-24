泰国选举：已计算46%选票 为泰党、公民力量党议席相近

（早报讯）《民族报》报道，在已经计算了46%的选票后，亲前首相达信的为泰党和亲军人的公民力量党所得议席不相上下。

根据该报道，截至新加坡时间晚上8时，为泰党赢得129个议席，当中109个为选区议席，20个为政党议席。

公民力量党赢得120个议席，排名第二，当中选区议席和政党议席分别为96席和24席。

自豪泰党第三，得69席，选区和政党议席分别为38席和31席。

新成立的未来前进党53席，17个选区议席和36个政党议席。

老牌政党民主党赢得39席，24个选区议席和15个政党议席。