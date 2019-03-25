“日军慰灵碑”土地属吉打州政府

（早报讯）吉打州政府因“日军慰灵碑”翻修开幕仪式引起争议，华社更要中央政府关注此事。不过，旅游、艺术及文化部长莫哈末丁哥达比表示，慰灵碑所在土地并非旅游部所有。

被指歌颂侵略者的“日军慰灵碑”，就立在吉打河畔的吉打旅游局大厦外。不过旅游、艺术及文化部长莫哈末丁哥达比周五在国会走廊的记者会表示，相关土地是吉打州政府拥有，并非吉打州旅游局或中央政府旅游部的土地。

慰灵碑位于亚罗士打市内吉打河畔的旅游局大厦外，并立有马来文、日文及英文解说牌，同时标明这是“三名日本英雄攻陷亚罗士打桥梁的历史”。根据解说，慰灵碑是为了纪念1941年12月13日侵略亚罗士打的三名日军为了拆除英军绑在附近一座桥梁的炸弹而遭炸死的事件。

吉打负责旅游、艺术、文化及文物事务的行政议员阿斯米鲁上周五（22日）为慰灵碑开幕，其邀请函以马来文及英文列明是“日本英雄纪念碑开幕礼”。

阿斯米鲁遭抨击罔顾日军侵占及肆虐当地的历史事实后，他急忙澄清此乃“技术错误”，并表示原本要求日方在解说牌加上“反战”内容，但日方显示并未照办。他星期日（24日）亲自移除慰灵碑旁有关“日本英雄”字眼的解说牌。他说，相关方面一直没有修正错误，他只好动手拆除解说牌。

日军1941年12月8日登陆吉兰丹哥打峇鲁，接着全面侵略马来亚。日军过后占领马来半岛与新加坡长达三年八个月，期间杀害约30万平民，其中大多数是华人。