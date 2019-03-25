日本2018年发生377起死亡医疗事故

（早报讯）日本医疗安全调查机构3月25日公布的数据显示，基于处理患者意外死亡的医疗事故调查制度，2018年因“发生死亡事故、需要院内调查”而提出申报的有377起（同比增加7起）。其中，163起为“包括分娩在内的手术”导致，数量最多。

日经中文网报道，在2015年10月医疗事故调查制度推出之前，曾预计每年会有1000至2000起申报，但实际数量明显低于预期。日本医疗安全调查机构表示，希望通过对医疗机构的研修等使制度广为人知。

从患者死亡到申报花费1个月以上的情况很多，可以看出医疗机构对于判断是否属于“意外死亡”而苦恼。

从导致事故的医疗行为来看，手术最多，其次是“处置”（48起）、“症候及症状（的判断）”（33起）、“用药及注射（包括输血）”（23起）。按诊疗科室来看，依次为外科（60起）、内科（41起）、消化系统科（34起）。

按都道府县来看，东京最多，有41起，爱知县为31起，千叶县为30起。在死亡患者中，60多岁以上占274起。

在2018年，一年内结束院内调查发布结果的有361起。自医疗事故调查制度推出以来，在提出申报的1234起中，908起已完成调查。