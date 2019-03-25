英国脱欧 德国人钱包缩水

（早报讯）英国脱欧会对其他欧盟国家的公民收入产生多大的影响呢？ 一项调查显示，英国脱欧将给德国的国内生产总值造成数十亿欧元的损失。

德国之声中文网报道，贝塔斯曼基金会日前发布的调查报告显示，一旦英国在没有协议的无序情况下脱欧，德国每年的国内生产总值将损失近100亿欧元（约153亿新元），相当于平均每人损失大约115欧元。

英国脱欧除了给本国造成损失之外，尤其会给出口大国德国造成严重的经济损失，其次便是法国和意大利。调查显示，无协议脱欧将会使英国人每年减少收入570亿欧元，相当于每位居民减少875欧元；法国人的年收入也将减少大约80亿欧元，意大利减少40亿欧元。

报告认为，英国脱欧影响其他国家国民收入的原因是因为关税增加，物价上涨以及欧洲的竞争能力下降，因此给物价和工资收入造成负面影响。

调查报告作者之一波纳图（Dominic Ponattu）说，德国每年将因此损失将近100亿欧元的收入，这是一笔很高的数额，但是只占德国国内生产总值的大约0.3%。

不过，若是英国能有序脱欧，所产生的负面影响就要小得多。给德国造成的收入损失将会减少到大约50亿欧元。整个欧盟（不包括英国在内）的损失也将减少一半，估计会降到220亿欧元。

另一方面，英国脱欧会使美国和中国受益，给其年收入带来大幅增长，而且俄罗斯的国民生产总值也会略有增长。波纳图说，欧洲内部的交易越昂贵，与“世界其他地区的经济关系”就更具吸引力。