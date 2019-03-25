俄研制出可阻止小无人机擅闯的屏蔽系统

（早报讯）为及时阻止外来小无人机擅自闯入被保护空域，同时不妨碍本方小无人机正常工作，俄罗斯军工单位研制出了能识别“敌我”并阻断“外来者”无线电频道的屏蔽系统。

新华社报道，俄罗斯技术集团网站日前发布新闻公报说，上述屏蔽系统由这家单位旗下俄罗斯电子公司制成，名为“攻击-DBS”。

该系统能在无人操控的情况下，根据被保护空域的无线电频率特点，及时发现外来小无人机，自动屏蔽其通信及导航信号频道，使小无人机与其操控者失去联系。在这种状态下，外来小无人机会根据自身预设程序迫降或返航。

目前，一些重量体积很小的无人机其常用无线电操控频段为2000兆赫至6000兆赫，这类飞行器可用于小件物品快递，但也有一些不法之徒将其用于偷拍等非法用途。

据研发人员介绍，单套“攻击-DBS”系统能根据上述小无人机使用的无线电频段特点，探测四周半径1500米空域有无小无人机闯入，在发现目标后阻止其进入四周半径1000米的空域内，并将事态通过手机短信或电子邮件告知被保护机构的相关负责人。多套该系统还能联网工作，从而扩大被保护空域范围。

俄罗斯技术集团执行总裁叶夫图申科介绍说，“攻击-DBS”系统能识别被保护机构施放的小无人机，它在阻止外来小无人机时，不会影响本方小无人机和通信导航设备正常工作。

这一系统应用范围广泛。叶夫图申科说，俄能源企业常用无人机监测其开采和管道运输设施，“目前已有俄能源企业对‘攻击-DBS’系统表现出兴趣，此外该系统还能用于保护飞机场和市区单位上空的禁飞区”。