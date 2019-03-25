韩国男女单身原因大不同

（早报讯）韩国的一项调查结果显示，男女不与异性交往的理由存在相当大的差异，男性回答最多的是“金钱上的负担”，女性则是“因为不想失去只属于一个人的自由和舒适”。

中央社援引《东亚日报》报道，韩国保健社会研究院针对2464名20到44岁的未婚男女进行调查后，公布《2018年全国生育能力与家庭保健及福利现状》报告。结果显示，回答“没有与异性交往”的男性占74.2%，女性则为68.2%。

对于单身的理由，未婚男女的共同理由最多的是“还没有遇到合适的对象”以及“感觉不到异性交往的必要性”。回答“因为不想失去只属于一个人的自由和舒适”的女性（20.6%）比男性（12.2%）多。回答“因为金钱上的负担”的女性仅占1.5%，而男性则为9.7%。

就业的男性（30.6%）和女性（33.9%）的异性交往比率高于非就业者（男性18.1%、女性27.3%）。报告分析说：“现在不仅是结婚，在恋爱方面，就业也成为了重要条件。”

报告也指出，为买房而贷款的青年夫妇比20年前大幅增加。1998年以前结婚的夫妇中，贷款买房的比率只有16.0%，但2014至2018年结婚的青年夫妇中，高达50.2%的人为了买房而贷款。