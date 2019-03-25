日驻马参赞：无意美化二战日军

（早报讯）吉打州政府因“日军慰灵碑”翻修而引起“美化二战日军”的争议。日本驻马大使馆表示，慰灵碑是为了让马来西亚民众了解日军在当地的历史，并非为了美化二战日军。这是日方首次回应此事。

日本驻马大使馆参赞折笠弘维周一告诉媒体，重修亚罗士打的日军慰灵碑，是为了记录日本战迹，也让民众了解日军在当地的历史，并非为了刻意美化任何人。

折笠弘维也强调，日军慰灵碑并非由日本政府建设。折笠弘维的说法与日本驻槟城总领事馆的说法有出入。

日本驻槟城总领事馆发言人上周六（23日）告诉“当今大马”，重修慰灵碑耗资3万令吉（约1万新元），这笔费用是由日本政府承担，以纪念三名在亚罗士打牺牲的二战日军。

折笠弘维说，慰灵碑本身没有任何问题，引起争议的解说牌上出现“英雄”的字眼。他表示，解说牌已经拆除了，因此此次风波相信也将告一段落。

吉打负责旅游、艺术、文化及文物事务的行政议员阿斯米鲁上周五（22日）为慰灵碑开幕，其邀请函以马来文及英文列明是“日本英雄纪念碑开幕礼”。慰灵碑解说牌的英文及马来文内容也指日军是“英雄”。

阿斯米鲁遭抨击罔顾日军侵占及肆虐当地的历史事实后，他急忙澄清此乃“技术错误”，并表示原本要求日方在解说牌加上“反战”内容，但日方显示并未照办。他星期日（24日）亲自移除慰灵碑旁有关“日本英雄”字眼的解说牌，周一则再次针对此事道歉。