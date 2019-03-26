飞行文件出错 前往德国航班误降苏格兰

一架从英国伦敦飞往德国杜塞尔多夫（Dusseldorf）的英国航空公司（British Airways）客机，因为飞行文件出错，结果降落在苏格兰爱丁堡（Edinburgh）机场。乘客听到机长广播说即将抵达爱丁堡时，还以为他在开玩笑。

综合英国媒体报道，这起事故发生在英国时间星期一（3月25日）上午，受影响的是BA3271航班。该航班由英国航空公司的合作伙伴德国国际空运航空公司（WDL Aviation）经营。

机上一名乘客苏菲·库克（24岁，管理顾问）告诉英国广播公司（BBC），当机长透过广播通知乘客，他们即将抵达爱丁堡时，大家都以为机长在开玩笑。

苏菲说，她询问了机组人员，机长接着让想要去杜塞尔多夫的乘客举手，结果所有人都举起了手。

乘客在飞机降落后听见“欢迎来到爱丁堡”的广播，才知道他们真的飞错了城市。

英国航空公司表示，事件是因德国国际空运航空公司提呈了错的飞行计划而起。两家航空公司已就事件展开调查。

英国航空公司拒绝透露受影响的乘客人数，但发言人说，公司会一一联络受影响乘客，并向他们道歉。

据报道，上述客机在爱丁堡的停机坪上停留了两个半小时后，再次起飞前往杜塞尔多夫。