特朗普誓言调查“通俄门”始作俑者

（早报讯）美国总统特朗普周一（25日）称赞“通俄门”的特别检察官穆勒诚恳可靠，但仍认为通俄调查是一场“猎巫”行动，誓言要调查那些“背叛国家”的政敌。

美国司法部长巴尔24日把通俄门的调查报告摘要提交国会，显示特朗普的竞选团队勾结俄罗斯查无实据，司法部决定不予起诉。

东网报道，特朗普周一在白宫，与到访的以色列总理内塔尼亚胡会见记者，期间特朗普被问及通俄调查的问题。他承诺展开新的调查，但没有具体说明由谁负责及谁应受查。

他称：“那些人（在通俄调查中）做了一些非常、非常邪恶的事情，我要说的是背叛我们国家的事……我不会让这发生在另一位总统身上。”

被问及会否特赦在通俄调查中被控的人时，他表示没考虑过。

共和党参议员格雷厄姆周一表示，他将要求巴尔任命一名特别检察官，调查通俄调查的起因。

另一方面，民主党籍的众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默也说，有关特朗普是否妨碍司法，穆勒没有下结论，这显示有必要立即公布完整的调查报告和相关文件。

众议院司法委员会主席、民主党人纳德勒也称，立法者将在穆勒调查的基础上继续追查。他补充说，如果司法部拒绝让他们获得完整的穆勒报告，民主党人准备把官司打到最高法院。